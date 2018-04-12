Mısır'da eski Sayıştay Başkanı askeri mahkemeye sevk edildi

KAHİRE (AA) - Mısır Askeri Savcılığının, eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina'yı "silahlı kuvvetler hakkında asılsız haberler yaymak" suçlamasıyla askeri mahkemeye sevk ettiği bildirildi.
Cinina'nın avukatı Ala Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin askeri mahkemeye sevk edildiğini ve ilk duruşmanın, pazartesi günü Kahire Askeri Mahkemesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.
Hişam Cinina, 10 Şubat'ta HuffPost Arabi gazetesine verdiği demeçte, "Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın elinde, Mısır'da şu an yönetimde olan pek çok yöneticinin, Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan 25 Ocak devrimi olaylarında suç işlediğine dair deliller olduğunu" söylemişti.
Cinina ayrıca, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladıktan 3 gün sonra gözaltına alınan Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'a bir şey olması durumunda bu tehlikeli belgelerin gün yüzüne çıkacağı uyarısında bulunmuştu.
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