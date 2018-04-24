Mısır'da eski Sayıştay Başkanı'na hapis cezası

KAHİRE (AA) - Mısır'da eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina'nın 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Cinina'nın avukatı Ali Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahire Askeri Mahkemesi'nin, "silahlı kuvvetler hakkında asılsız haberler yayma" suçlamasıyla yargılanan müvekkiline 5 yıl hapis cezası verdiğini söyledi.

Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Hişam Cinina, 10 Şubat'ta HuffPost Arabi gazetesine verdiği demeçte, "eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın elinde, Mısır'da şu an yönetimde olan pek çok yöneticinin, Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan 25 Ocak devrimi olaylarında suç işlediğine dair deliller olduğunu" söylemişti.

Cinina ayrıca, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladıktan 3 gün sonra gözaltına alınan Anan'a bir şey olması durumunda bu tehlikeli belgelerin gün yüzüne çıkacağı uyarısında bulunmuştu.