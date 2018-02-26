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Mısır'da göstericilere yönelik yargılamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 00:19 | Son Güncelleme

Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesi ile ilgili antlaşmayı protesto edenlerin yargılandığı davada, bir kişiye 1,5 yıl hapis cezası verilirken, 7 kişi beraat etti

KAHİRE (AA) - Mısır'da Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesi ile ilgili antlaşmayı protesto edenlerin "izinsiz gösteri" suçlamasıyla yargılandığı davada, bir kişiye 1,5 yıl hapis cezası verildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kasrı Nil Mahkemesi'nde Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesi ile ilgili antlaşmayı protesto ettikleri için "izinsiz gösteri düzenlemek" suçlamasıyla yargılanan 8 kişinin duruşması görüldü.

Duruşmada gıyaben yargılanan bir kişi 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, aralarında 3 gazetecinin de olduğu tutuksuz yargılanan 7 sanığın beraatine karar verildi.

Gıyaben yargılanan söz konusun sanığın, yakalanması ya da teslim olması halinde tekrar yargılanacağı ifade edildi.

Söz konusu sanıkların, Mısır Parlamentosu'nun Haziran 2017'de anlaşmayı onaylaması akabinde başkent Kahire'deki Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösterilerde gözaltına alındığı aktarıldı.

Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşma, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Mısır ziyareti esnasında 8 Nisan 2016 tarihinde imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşmayı Sayıştay'ın iptal etmesine rağmen Mısır Parlamentosu 14 Haziran 2017 tarihinde onaylamıştı.

Yönetim yanlılarından bir grubun da içinde bulunduğu geniş bir grup anlaşmaya karşı çıkmış ve eylemler yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Sanafir Tiran

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