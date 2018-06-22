Mısır'da gözaltına alınan Türk öğrenci sınır dışı edildi

İSTANBUL (AA) - Mısır’da mayıs ayında başkent Kahire’nin doğusunda yaşadığı dairede gözaltına alınan El-Ezher Üniversitesi öğrencisi Necati Yüce bugün Türkiye’ye sınır dışı edildi.
Türkiye’ye öğleden sonra ulaştığını ifade eden Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamanın "siyasi" olduğunun söylendiğini ancak detay verilmediğini belirtti.
Dört-beş gün istihbarat binasında kaldığını söyleyen Yüce, sonraki günlerde bir polis karakolunda tutulduğunu, gözaltı esnasında güvenlik güçleri tarafından el konulan bilgisayar ve cep telefonunun incelendiğini ve özel eşyalarının geri verilmediğini kaydetti.
Necati Yüce, 24 Mayıs’ta Kahire’nin doğusundaki Hay es-Sabi bölgesinde kaldığı dairede yerel saatle 14.00'te Mısır güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Mısır makamları, El-Ezher Üniversitesi Arap Dili Fakültesi İslami İlimler Bölümü 1’inci sınıfta okuyan Türk öğrenci Yüce hakkında, soruşturmanın ardından oturumunun iptali ve sınır dışı kararı vermişti.
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