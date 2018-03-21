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Mısır'da kollodion bebek dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:30 | Son Güncelleme

Mısır'da kollodion bebek dünyaya geldi

KAHİRE (AA) - Mısır'da dünya üzerinde ender görülen bir vaka olarak "kollodion bebek" dünyaya geldi.

Feyyum Devlet Hastanesi Kadın ve Yeni Doğan Bölümü Doktoru Abbas Aşiri, yaptığı basın açıklamasında bugün doğumuna girdiği bir kadının dünyada nadir görülen bir vaka olarak "kollodion bebek" dünyaya getirdiğini belirtti.

Aşiri, bebeğin derisinin harita gibi göründüğünü, derinin üzerinde parlak transparan bir zar bulunduğunu aktardı.

Söz konusu zarın 10-14 gün içinde döküleceğini, ciltte kızarıklık ve balık pulu gibi pullar bırakacağını ifade eden Aşiri, bunun ileride tekrarlayabileceğini kaydetti.

Aşiri, doktorların, doğum yapan kadının durumunu yakından izlediğini, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yeni Doğan Uzmanı doktor Rıdvan Abdussamed Neşar da bu hastalığın nadir görüldüğünü ifade ederek, eşler arasında yakın akrabalık bulunması gibi sebeplerden ötürü meydana gelebildiğini kaydetti.

Neşar, hastalığın ayrıca beraberinde ateş, terleme, ciltte kuruluk, bölgesel ağrılar gibi çeşitli semptomlara yol açtığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
bebek Kahire mısır

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