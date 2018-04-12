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Mısır'da lise öğrencilerinin psikolojik durumu araştırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 01:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının 14-17 yaş grubundaki 10 bin 648 lise öğrencisi üzerinde yaptığı araştırma, katılımcıların yüzde 21,5'inin intiharı düşündüğünü ortaya çıkardı

KAHİRE (AA) - Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, ülkede lise öğrencilerinin yüzde 21,5'inin intihara meyilli olduğunu ortaya koydu.

Bakanlığın 14-17 yaş grubundaki 10 bin 648 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 21,5'i intihar etmeyi düşünüyor, yüzde 29,3'ü kaygı, gerginlik ve depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşıyor, yüzde 19,5'i ise kendine zarar verme aşamasında bulunuyor.

Ayrıca araştırmada, öğrencilerin yüzde 33,4'ünün bir psikoloğa, yüzde 19,9'unun eczacıya, yüzde 15'inin ise arkadaş tavsiyesine başvurduğu belirlendi.

Araştırmada, lise öğrencileri arasında uyuşturucu bağımlılığının yüzde 0,68, internet kullanımının yüzde 71,8, Facebook kullanımının ise yüzde 53,1 olduğu tespit edildi.

Ülkede geçen yıl hazırlanan istatistiklere göre, yaklaşık 94 milyonluk nüfusa sahip Mısır'da 18 yaş altında 38 milyona yakın birey bulunuyor.

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