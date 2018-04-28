HABER

Mısır'da mahkeme 6 kişinin idamını onadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:32 | Son Güncelleme

Mısır'da mahkeme 6 kişinin idamını onadı

KAHİRE (AA) - Mısır'da en yüksek temyiz mahkemesi Yargıtayın, Minye ilinde 2013 yılında şiddet ve öldürme olaylarına karıştıkları suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 6 kişinin cezasını onadığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 kişinin idamını onayan Kahire'deki Yargıtay, 6 kişinin idam cezasını müebbet (25 yıl) hapis cezasına çevirirken, 59 kişinin müebbet hapis kararını onadı ve 47 kişinin beraatine hükmetti.

Minye'deki ceza mahkemesi 7 Ağustos 2017'de, kasten adam öldürme, izinsiz toplanma ve güç gösterisinde bulunma suçlamasıyla tutuklu yargılanan 12 kişiyi idam cezasına çarptırmıştı.

Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Flaş gelişmeKadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beraat cezasını onadı idam cezası mısır

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.