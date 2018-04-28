Mısır'da mahkeme 6 kişinin idamını onadı

KAHİRE (AA) - Mısır'da en yüksek temyiz mahkemesi Yargıtayın, Minye ilinde 2013 yılında şiddet ve öldürme olaylarına karıştıkları suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 6 kişinin cezasını onadığı bildirildi.
Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 kişinin idamını onayan Kahire'deki Yargıtay, 6 kişinin idam cezasını müebbet (25 yıl) hapis cezasına çevirirken, 59 kişinin müebbet hapis kararını onadı ve 47 kişinin beraatine hükmetti.
Minye'deki ceza mahkemesi 7 Ağustos 2017'de, kasten adam öldürme, izinsiz toplanma ve güç gösterisinde bulunma suçlamasıyla tutuklu yargılanan 12 kişiyi idam cezasına çarptırmıştı.
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