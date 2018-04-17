KAHİRE (AA) – Mısır parlamentosu, mahkemenin terörist olarak kabul ettiği örgütler ve şahısların mal varlığına el konulmasını öngören kanun tasarısını onayladı.

Parlamento tarafından yapılan yazılı açıklamada, terörist örgütler ve teröristlerin mal varlıklarına el konulması ve mallarının yönetilmesini öngören kanun tasarısının anayasa tarafından şart koşulan üçte ikilik çoğunluğun oyu ile kabul edildiği duyuruldu.

Açıklamada, konu ile ilgili bir komisyon kurulacağı ve sadece söz konusu komisyonun, mahkeme tarafından “terörist” olarak kabul edilen teşkilat, cemaat, örgüt ve şahısların malları konusunda tasarruf sahibi olacağı belirtildi.

Komisyonun Adalet Bakanlığı tarafından önerilecek ve Cumhurbaşkanlığı tarafından atanacak 7 kişilik bir yargıç heyeti tarafından oluşturulacağı bildirildi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) mal varlıklarına el konulması için hükümet tarafından kurulan “Müslüman Kardeşler Terör Örgütünün Mal Varlığının İdaresi Özel Komisyonu”nun, yeni oluşturulacak ve doğrudan yargıya bağlı komisyona bağlanacağı vurgulandı.