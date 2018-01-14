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Mısır'da Mübarek döneminin İçişleri Bakanı Adili serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 00:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

KAHİRE (AA) - Mısır'da, devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin İçişleri Bakanı Habib el-Adili'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Adili'nin avukatı Ferid ed-Dib, yaptığı basın açıklamasında, Habib el-Adili'nin, Yargıtay'ın temyiz kararını kabul ve hapis cezasını iptal etme kararının ardından tahliye edildiği kaydedildi.

Kahire Ceza Mahkemesi, eski İçişleri Bakanı Adili ve bakanlığın 12 yetkilisinin "zimmetlerine para geçirme" suçlamasıyla yargılandıkları davada, sanıkların 3 ile 7 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetmişti.

Mısır'da "25 Ocak halk hareketi"yle başlayan olayların ardından dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek görevinden istifa etmiş, ardından çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak, çoğu hakkında yolsuzluk ve kamu malına zarar vermekten davalar açılmıştı. Ancak geçen süreçte Mübarek dönemi yetkilileri aleyhinde açılan davalar, genellikle sanıkların lehine sonuçlanmıştı.

(AA)

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