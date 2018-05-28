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Mısır'da muhalif aktiviste ihtiyati hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 05:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin dört yıl önceki seçim kampanyasında görev alan Hazım Abdulazim hakkında ihtiyati tutuklama kararı verildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da 2014'te Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin seçim kampanyasında görev alan muhalif görüşlü aktivist Hazım Abdulazim hakkında, ihtiyati tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre ulusal güvenlik davalarına bakan Yüksek Devlet Güvenlik Mahkemesi, "kanunlara muhalif şekilde kurulan bir örgüte katıldığı, ülkenin siyasi ve ekonomik durumuna ilişkin yalan haber yaydığı" suçlamasıyla Abdulazim hakkında 15 gün ihtiyati tutukluluk kararı verdi.

Söz konusu kararın, Abdulazim'in geçen cumartesi gözaltına alınmasından bu yana yapılan ilk resmi açıklama olduğu belirtildi.

Mısır'da son dönemde Heysem Muhammedeyn, Şadi el-Gazali, Vail Abbas gibi öne çıkan aktivistler, gözaltına alınıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'da şiddete başvurmayan göstericilerin tutuklanması konusundaki endişesini dile getirmişti.

Abdulazim, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde İletişim Bakanı'nın birinci danışmanıyken ülkedeki 2011 halk ayaklanmasına katılmış, askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetiminde muhalif tarafta yer almıştı.

Abdulazim, 2014 yılındaki seçim kampanyası kapsamında Sisi'nin gençlik komitesi koordinatörliğünü yapmış, daha sonra Sisi'ye muhalif bir politika izlemeye başlamıştı.

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