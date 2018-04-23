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Mısır'da muhalif Ebu'l Futuh'un sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 01:04 | Son Güncelleme

Güçlü Mısır Partisi Başkanı Ebu'l Futuh, kaldığı hapishanede iki kez kalp spazmı geçirdi

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh'un (66) Kahire'de tutulduğu hapishanede iki kez kalp spazmı (anjina) geçirdiği bildirildi.

Güçlü Mısır Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Ebul Futuh'un 70 günü aşkın süredir hücre hapsinde tutulması kınanarak, "Ebul Futuh, son günlerde iki kez anjina geçirdi. Neredeyse hayatını kaybedecekti." ifadesine yer verildi.

Değişim ile vatana hizmet için barış yanlısı çalışmayı tercih eden muhalif bir siyasi parti başkanının maruz kaldıklarının genç nesillere en kötü mesaj olduğu ifade edilen açıklamada, Ebul Futuh'un hayatından, Abdulfettah es-Sisi başkanlığındaki iktidarın sorumlu olduğu kaydedildi.

Ebul Futuh, 14 Şubat'ta başkent Kahire’de gözaltına alınmıştı. Parti tarafından gözaltı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi eleştiren beyanatlarda bulunan Ebu'l Futuh'un, ülkeye dönüşünün ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Abdulmunim Ebu'l Futuh 11 Şubat'ta günü Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Sisi'yi siyasi bir geçmişe sahip olmamakla ve devleti yönetememekle suçlamış, halkı "Sizi ya yönetirim ya da öldürür veya hapse atarım." metoduyla yönettiğini söylemişti.

Ebul Futuh'un adı seçimlerden önce terör listesine de eklenmişti.

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Abdulmunim Ebu'l Futuh Güçlü Mısır Partisi

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