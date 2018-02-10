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Mısır'da muhaliflere yönelik baskılar

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 02:00 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü: - "Güçlü Mısır Partisi Başkan Yardımcısı Muhammed el-Kassas'ın gözaltına alınması ve nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmemesinden endişe duyuyoruz"

KAHİRE (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Güçlü Mısır Partisi Başkan Yardımcısı Muhammed el-Kassas'ın gözaltına alınmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü Kuzey Afrika Kampanyalar Direktörü Naciye Bunaim, yaptığı yazılı açıklamada, Kassas'ın gözaltına alınması ve nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmemesinden endişe duyduklarını belirtti.

Kassas'ın zorla kaybedilmiş olabileceğine değinen Bunaim, Mısır yönetiminden, Kassas'ın nerede olduğunu açıklamasını ve serbest bırakmasını talep etti.

Güçlü Mısır Partisinden dün yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Kassas'ın evine baskın düzenlediği belirtilerek, Kassas'ın güvenliğinden ve hayatından Mısır yönetiminin sorumlu olduğu vurgulanmıştı.

Partinin başkan yardımcılarından Ahmed Salim de güvenlik güçlerinin Kassas'ın olmadığı bir sırada evini 3 saat abluka altında tuttuğunu ve ardından eve baskın düzenlediğini aktarmıştı.

Kassas ile irtibatın tamamen kesildiğini ve gözaltına alınıp alınmadığını bilmediklerini kaydeden Salim, güvenlik güçlerinden, gözaltına alındıysa yerini bildirmelerini istemişti.

Salim, Kassas'ın karşılaştığı bu durumun, ülkede mart ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini boykot eden partilerin ve siyasi güçlerin hedef alınmasından kaynaklandığını ifade etmişti.

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