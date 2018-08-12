Mısır'da muhaliflerin yargılanması devam ediyor

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında aynı davada ikinci kez müebbet hapis cezası verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesinin Tora'da gördüğü "Bahru'l Azam olayları" olarak bilinen davanın duruşmasında, Bedii, Biltaci, HAP Başkan Yardımcısı İsam el-Aryan, Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak yöneticilerinden Safvet Hicazi, İhvan yöneticilerinden El-Hüseyni Anter müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Tedarik Bakanı Basim Avde hakkında 15 yıl, diğer 3 sanık hakkında ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Cezalara itiraz hakkının bulunduğu öğrenildi.

Mısır Başsavcılığı, sanıkları "16 Temmuz 2013'te Giza'daki El-Bahru'l Azam Caddesi'nde meydana gelen olaylarda göstericileri şiddete teşvik etmek" suçlamasıyla mahkemeye sevk etmişti.

"Bahru'l Azam olayları" davasında 2014'te mahkeme Bedii ve 6'sı gıyabi yargılanan diğer 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası vermiş ancak, 2015'te yargıtay Bedii ve bazı sanıkların cezalarını iptal ederek, davanın yeniden görülmesini kararlaştırılmıştı.

Mısır yasalarına göre, müebbet hapis cezası 25 yıl olarak uygulanıyor.

