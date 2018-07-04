KAHİRE (AA) - Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin avukatları, müvekkillerinin isimlerinin, Yargıtay'ın bugünkü kararına rağmen terör listesinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahire Ceza Mahkemesi'nin, bin 538 kişinin ismini geçen nisan ayının sonlarında ikinci kez "terör listesine" aldığını belirtti.

Her kararın diğerinden bağımsız olduğunu ifade eden Abdulmaksud, ceza mahkemesinin ikinci kararına mayıs ayı sonlarında itiraz ettiklerini, ancak Yargıtay'ın bu itirazı ne zaman değerlendireceği yönünde bir karar vermediğini belirtti.

Ebu Terike'nin avukatı Muhammed Osman da ceza mahkemesinin geçen nisan ayının sonlarında aldığı ikinci karar nedeniyle Yargıtay'ın bugün açıkladığı hükmün müvekkilinin durumunu değiştirmeyeceğini ifade etti.

- Yargıtay'ın bugünkü kararı

Mısır Yargıtayı bugün, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi ile eski milli futbolcu Ebu Terike'nin "terör listesine" alınmalarıyla ilgili mahkeme kararının yeniden görülmesine hükmetmişti.