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Mısır'da Mursi ve Ebu Terike "terör listesinde" kalmaya devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 21:13 | Son Güncelleme

Yargıtay'ın, "terör listesine" alınmalarıyla ilgili mahkeme kararının yeniden görülmesine hükmetmesine rağmen Muhammed Mursi ve eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin isminin listede kalmaya devam edeceği açıklandı

KAHİRE (AA) - Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin avukatları, müvekkillerinin isimlerinin, Yargıtay'ın bugünkü kararına rağmen terör listesinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahire Ceza Mahkemesi'nin, bin 538 kişinin ismini geçen nisan ayının sonlarında ikinci kez "terör listesine" aldığını belirtti.

Her kararın diğerinden bağımsız olduğunu ifade eden Abdulmaksud, ceza mahkemesinin ikinci kararına mayıs ayı sonlarında itiraz ettiklerini, ancak Yargıtay'ın bu itirazı ne zaman değerlendireceği yönünde bir karar vermediğini belirtti.

Ebu Terike'nin avukatı Muhammed Osman da ceza mahkemesinin geçen nisan ayının sonlarında aldığı ikinci karar nedeniyle Yargıtay'ın bugün açıkladığı hükmün müvekkilinin durumunu değiştirmeyeceğini ifade etti.

- Yargıtay'ın bugünkü kararı

Mısır Yargıtayı bugün, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi ile eski milli futbolcu Ebu Terike'nin "terör listesine" alınmalarıyla ilgili mahkeme kararının yeniden görülmesine hükmetmişti.

Kahire Ceza Mahkemesi, geçen yıl Muhammed Mursi ve Muhammed Ebu Terike'nin de aralarında bulunduğu bin 538 kişinin "terör listesine" alınmasına karar vermiş, sanıklar ise karara itiraz etmişti.

Mısır makamları, söz konusu kişileri "terör örgütü" ilan edilen "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye olmak, finansal destek vermek ve darbe karşıtı gösterileri finanse etmek" gibi çeşitli iddialarla suçluyor.

Mısır'da Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından İhvan, Aralık 2013'te terör örgütü ilan edilmişti.

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Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mısır Muhammed Ebu Terike

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