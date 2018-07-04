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Mısır'da Mursi ve Ebu Terike'nin "terör listesine" alınması kararına iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:48 | Son Güncelleme

Mısır Yargıtayı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin de aralarında olduğu bin 500'den fazla kişinin "terör listesine" alınmasıyla ilgili mahkeme kararını iptal etti

KAHİRE (AA) - Mısır'da Yargıtay, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin "terör listesine" alınmalarıyla ilgili mahkeme kararının yeniden görülmesine hükmetti.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre Mısır Yargıtayı, Muhammed Mursi ile eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin de aralarında olduğu bin 500'den fazla kişinin "terör listesine" alınmasıyla ilgili mahkeme kararına yapılan itirazı kabul etti.

İtirazı değerlendiren Yargıtay, ilk mahkemenin kararını iptal ederek, davanın Kahire Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmesine hükmetti.

- Ebu Terike: "Herkesi affediyorum"

Mısırlı eski milli futbolcu Ebu Terike Yargıtay'ın kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Destekleyenleri, saldıranları, dil uzatanları ve övenleri herkesi affediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bugün en çok Şubat 2017'de kaybettiği ve bu olaydan çok etkilenen rahmetli babasının sevindiğini vurgulayan Ebu Terike, "Mısır seni seviyoruz, sana aşığız. Sen ruh ve yüreksin." ifadelerini kullandı.

Kahire Ceza Mahkemesi, geçen yıl Muhammed Mursi ve Muhammed Ebu Terike'nin de aralarında bulunduğu bin 538 kişinin "terör listesine" alınmasına karar vermiş, sanıklar ise karara itiraz etmişti.

Mısır makamları, söz konusu kişileri "terör örgütü" ilan edilen "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye olmak, finansal destek vermek ve darbe karşıtı gösterileri finanse etmek" gibi çeşitli iddialarla suçluyor.

Mısır'da Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından İhvan, Aralık 2013'te terör örgütü ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Muhammed Ebu Terike Muhammed Mursi

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