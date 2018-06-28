Mısır'da ölü bulunan İtalyan genç

KAHİRE (AA) - Mısır Başsavcılığı, ülkede 2016 yılında öldürülen Cambridge Üniversitesi öğrencisi İtalyan Giulio Regeni'yle ilgili kamera kayıtlarında silinmiş görüntüler olduğunu duyurdu.

Başsavcı Nebil Sadık, İtalya ve Mısır başsavcılıkları tarafından Kahire metrosundaki kamera kayıtlarının içeriğiyle alakalı ortak soruşturmaya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, araştırmalarda kamera kayıtlarında silinmiş görüntülerin ortaya çıktığı ve bu nedenle iki ülke başsavcılıklarının, bunun nedeninin belirlenmesi için gelişmiş teknik inceleme yapılmasına karar verdiği ifade edildi.

Sadık, Kahire metrosu kamera kayıtlarında yapılan incelemelerde, Regeni'nin metro içinde ya da yakınlarında olduğunu gösteren bulgulara ya da soruşturmaya katkı sağlayabilecek verilere rastlanmadığını kaydetti.

Başsavcı Sadık dün, kamera kayıtlarındaki görüntülerin silinme nedeninin bulunması için gelişmiş teknik inceleme başlatılması talimatı vermişti.

- Regeni cinayeti

Cambridge Üniversitesinde okuyan ve Mısır'da işçi sendikalarıyla ilgili bir araştırma yürüten 28 yaşındaki İtalyan öğrenci Giulio Regeni, "25 Ocak Devrimi"nin 5'inci yılında kaybolduktan sonra 2016 yılının şubat ayında Kahire-İskenderiye yolunda ölü bulunmuştu.