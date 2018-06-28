Mısır'da ölü bulunan İtalyan genç

KAHİRE (AA) - Mısır Başsavcılığı, ülkede 2016 yılında öldürülen Cambridge Üniversitesi öğrencisi İtalyan Giulio Regeni'yle ilgili kamera kayıtlarında silinmiş görüntüler olduğunu duyurdu.
Başsavcı Nebil Sadık, İtalya ve Mısır başsavcılıkları tarafından Kahire metrosundaki kamera kayıtlarının içeriğiyle alakalı ortak soruşturmaya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, araştırmalarda kamera kayıtlarında silinmiş görüntülerin ortaya çıktığı ve bu nedenle iki ülke başsavcılıklarının, bunun nedeninin belirlenmesi için gelişmiş teknik inceleme yapılmasına karar verdiği ifade edildi.
Sadık, Kahire metrosu kamera kayıtlarında yapılan incelemelerde, Regeni'nin metro içinde ya da yakınlarında olduğunu gösteren bulgulara ya da soruşturmaya katkı sağlayabilecek verilere rastlanmadığını kaydetti.
Başsavcı Sadık dün, kamera kayıtlarındaki görüntülerin silinme nedeninin bulunması için gelişmiş teknik inceleme başlatılması talimatı vermişti.
- Regeni cinayeti
Cambridge Üniversitesinde okuyan ve Mısır'da işçi sendikalarıyla ilgili bir araştırma yürüten 28 yaşındaki İtalyan öğrenci Giulio Regeni, "25 Ocak Devrimi"nin 5'inci yılında kaybolduktan sonra 2016 yılının şubat ayında Kahire-İskenderiye yolunda ölü bulunmuştu.
Regeni'nin cesedini gören dönemin İtalya'nın Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, gencin vücudunda çok sayıda darp izi, morluk ve yanma belirtileri bulunduğunu açıklamıştı.
Giulio Regeni'nin şüpheli ölümü ve olayın aydınlatılamaması, İtalya-Mısır ilişkilerinde dönem dönem gerilime yol açmış, Mısır İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu.
Mısırlı yetkililerin olayın aydınlatılması için yeterli iş birliğini göstermediğini savunan İtalya, Kahire Büyükelçisini Nisan 2016'da istişareler için çağırmıştı. İtalyan hükümeti, Mayıs 2016'da Giampaolo Cantini'yi yeni Kahire Büyükelçisi olarak atamış ancak Cantini söz konusu gerilim nedeniyle göreve başlayamamıştı.
Mısır hükümetinin geçen yıl ağustos ayında Cantini’ye "agreman" (uygunluk) vermesinin ardından İtalyan hükümeti de bu ülkeye büyükelçisini göndereceğini açıklamış, bunun Regeni cinayetinin aydınlatılması için gerekli olduğunu savunmuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!
İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi
Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum