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Mısır'da patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:23 | Son Güncelleme

Mısır Devlet Televizyonu, Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyulduğunu ve ardından yangın çıktığını duyurdu

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı belirtildi.

Mısır Devlet Televizyonunun yayınladığı habere göre, başkentin doğusundaki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarındaki bir bölgeden patlama sesi geldi ve ardından da yangın çıktı.

Resmi kaynaklardan, patlamanın nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Uluslarası Kahire Havalimanı

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