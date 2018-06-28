Mısır'da polisin operasyonunda 4 kişi öldürüldü

KAHİRE (AA) - Mısır İçişleri Bakanlığı, Mısır’ın güneyinde Hasm Hareketi’ne mensup 4 "militanın" öldürüldüğünü, 2 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen Mart ayında İskenderiye Emniyet Müdürü Mustafa en-Nemr’in konvoyuna yapılan saldırının failleri ile ilgili alınan ihbarın değerlendirildiği ve operasyon düzenlendiği belirtildi.

Faillerin Asyut kentinde bir hücre evinde gizlendiklerinin tespit edildiği ve operasyon sonucunda 4 kişinin öldürüldüğü iki kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada öldürülen kişilerin kimlik bilgileri yer almazken, emniyet müdürüne yapılan saldırı ile bağlantısı olduğu için gözaltına alınan şahısların Mustafa Hasan Kamil ve Muhammed İbrahim Ced olduğu kaydedildi.

-İnsan hakları örgütlerine göre "tasfiye"

Konuyla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz bir değerlendirme yapılmazken, bu tür durumlar insan hakları kuruluşları tarafından genelde "yargısız infaz" ve "muhaliflerin tasfiyesi" olarak nitelendiriliyor.

Başkent Kahire ve diğer şehirlerde daha önce bu tür tasfiyeler yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı, geçen 25 Mart’ta Hasm Hareketi’ne mensup 6 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Mısır’da darbenin ardından "Hasm Hareketi" ve “Liva es-Sevra” adında, silahlı direnişi esas alan iki örgüt daha ortaya açıktı. Son dönemde adından pek fazla söz edilmeyen bu iki grubun, İhvan’dan ayrılan “aktif mücadele yanlısı gençler” olduğu konuşuluyor.

