Mısır'da sanayi bölgesinde patlama: 39 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ilinde bulunan bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 39 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İskenderiye ilinin Burc el-Arab el-Cedide ilçesindeki bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 39 kişi yaralandı.
Yaralılardan 33'ü olay yerinde tedavi edilirken 6'sı ise hastaneye sevk edildi.
Öte yandan İskenderiye İl Sağlık Müdürü Azze el-Ganacili yaptığı basın açıklamasında patlamanın ardından tüm hastanelerde acil durum ilan edildiğini ifade etti.
Yerel basında yer alan haberlere göre patlama 3 atölyenin kullandığı amonyum gazı depolarında yaşanırken, gaz sızıntısı nedeniyle pek çok işçi boğulma tehlikesi atlattı.
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