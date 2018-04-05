Mısır'da seçim sonrası muhalefetin önündeki seçenekler

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, daha önce yaptığı açıklamada, "Ülkede demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, 3 Temmuz 2013'te Sisi'nin savunma bakanı olduğu dönemde askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan siyasi krizin çözümü için yalancı şahitlik yapmayacağız." demişti.

Mısır'da yasaklanan ve yönetim merkezi dışarıda bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), geçen 4 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde Sisi'nin meşruiyetini hiç bir şekilde kabul etmedi ve Sisi aleyhine düzenlenen gösterilere önderlik etti.

Uzmanlar, söz konusu seçenekleri siyasi hayata entegre olma, uzak durarak reddetmeye devam etme ya da anayasanın değiştirilmesini engelleyerek 2022'de yapılacak seçimlere hazırlık yapmak için siyasi ittifaklara girme olarak sıralıyor.

- Sakin bir muhalefet

Mısırlı siyasi analist, Arap Siyasi ve Stratejik Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Muhtar Gabbaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an ülkedeki seçmenlerin ya Sisi'yi desteklediğini ya da suskun kaldığını, dolayısıyla Mısır'da halihazırda muhalefet mefhumunun bulunmadığını belirtti.

Gabbaşi, "Görsel basında düzgün bir şekilde çalışan bir muhalefet yok. Şu an herkes siyaset sahnesinin kapsamı dışında. Muhalefetin çoğu ortadan kayboldu. Halk desteği olmadığı için hissedilir bir hareket yok." dedi.

Normal şartlarda muhalefetin parlamentoya yansıdığını, ancak şimdiki parlamentoda yer alan milletvekillerinin çoğunun Sisi'yi desteklediğini ve muhaliflerin de hepsinin elitlerden oluştuğunu dile getiren Gabbaşi, sağlam tabanı bulunan gerçek muhalefetin ise siyasetin dışında kaldığını ve bunun siyasal İslam akımı olduğunu aktardı.

- 2022'ye kadar olan seçenekler

Uzman'lar, Sisi'nin ikinci cumhurbaşkanlığı döneminde muhaliflerin önünde siyasi hayata entegre olma, kabullenmemeye devam etme ya da karşılıklı şartları kabul ederek yönetime ortak olmanın dışında başka bir seçeneğin bulunmadığını belirtiyor.