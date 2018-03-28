KAHİRE (AA) - Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılmasına rağmen katılımın yüksek olması için yoğun çaba gösteren Milli Seçim Kurulu oy vermeyenlerin para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Milli Seçim Kurulundan sandıklar kapanmadan birkaç saat önce yapılan açıklamada, seçmen kütüğünde adı olmasına rağmen sandığa gitmeyenlerin 500 cüneyh (yaklaşık 28 dolar) para cezası ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada, 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kanununa atıfta bulunularak, adları seçmen kütüğünde olanların özürsüz olarak oy vermemeleri durumunda ilgili kanunun uygulanacağı kaydedildi.

Para cezası uygulamasının Mısır'a özel olmadığı hatırlatılan açıklamada dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı, dolayısıyla kanuna saygı gereği oy vermeyenlerin bu cezaya çarptırılacağı vurgulandı.

- Çalışanlar otobüslerle seçim merkezlerine götürüldü

Dünyanın birçok ülkesinde seçimler tatil günlerinde ya da o gün resmi tatil ilan edilerek gerçekleştiriliyor ancak Mısır'da, aksine çoğunlukla hafta içi çalışma günlerinde yapılıyor.