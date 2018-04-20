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Mısır'da "tarihi" Filistin haritası ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 04:46 | Son Güncelleme

Haritanın 1800 yılına ait olduğu ve yurt dışına kaçırılmak istenirken havalimanında ele geçirildiği açıklandı

KAHİRE (AA) - Mısır makamlarının, yurt dışına kaçırılmak istenen 218 yıllık bir Filistin haritası ele geçirdiği belirtildi.

Kahire Uluslararası Havalimanı'ndaki kaynakların yaptığı ve Mısır haber ajansı MENA'da yer alan açıklamada, Mısır makamlarının, yurt dışına kaçırılmak istenen söz konusu nadir eseri ele geçirdiği ifade edildi.

Haritanın kaçırılmak istendiği yerle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, Mısır makamlarının bu haritayı Kitap ve Belgeler Müdürlüğüne teslim edeceği duyuruldu.

Açıklamada, üzerinde Almanca 1800 yılı kaydı düşülen eserin 37x43 santimetre ebadında olduğu ifade edildi.

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Filistin mısır

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