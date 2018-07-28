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MISIR'DA TEDAVİSİ BİTEN AREF TÜRKİYE'YE DÖNDÜ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 08:31 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE İstanbul DHA Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisinin ardından İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE İstanbul DHA
Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisinin ardından İstanbul'a geldi. Atatürk Havlimanı'na saat 06.45'te gelen Aref, buradan da İstanbul'daki evine geçti.

Görüntü dökümü:
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-Aref'in gelişi
-Konuşması
-Genel ve detaylar

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