- MISIR'DA TEDAVİSİ BİTEN AREF TÜRKİYE'YE DÖNDÜ 

* illüzyonist Aref Ghafouri,

"Yılan ısırdıktan sonra ilk yarım saat her şey bittiği zannetim ama bitmedi. O an her şey gözümün önünden geçti"

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE İstanbul DHA

Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisinin ardından İstanbul'a geldi. Ghafouri, “Yılan ısırdıktan sonra ilk yarım saat her şey bittiği zannetim ama bitmedi. O an her şey gözümün önünden geçti" dedi.

Antalya yapacağı gösteriye hazırlandığı sırada kobra yılanı tarafından ısırılan ve özel uçakla götürüldüğü Mısır'daki tedavisi tamamlanan İlizyonist Aref Ghafouri İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Ghafouri, burada basın mensuplarına 11 gün süren tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"YILANI SURİYELİLERDEN ALDIM"

Kendisini ısıran Kobrayı Antalya'dan aldığını hatırlatan Aref, “Birkaç sene önce Antalya'da Suriyelilerin bulunduğu bir gecekondu mahallesi var. Ben oraya hep yardım ediyordum. Orada yılanlarla uğraşan bir adam gördüm. Ama tam anlaşamıyorduk. Adamdan o yılanı aldım çünkü hasta olduğunu bir gözünün kör olduğunu gördüm. Benim bu gibi hayvanlara baktığım bir hayvanat bahçem var. Orada besliyordum. Durumu ağırlaşınca özel bakım için eve getirdim. Çünkü ben bu tür yılanlar için Tayland'da eğitim aldım. Yılanı tedavi etmeye çalışırken bir anda kolumu ısırdı" dedi.