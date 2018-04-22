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Mısır'da terör örgütü üyelerinin mallarına el konulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:22 | Son Güncelleme

Mısır'da terör örgütleri ve teröristlerin mallarına el konulmasına izin veren kanun yürürlüğe girdi

KAHİRE (AA) - Mısır'da terör örgütleri ve teröristlere ait mallara el konulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi gazetenin bugünkü nüshasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin terör örgütleri ve teröristlerin mallarına devletin el koymasına izin veren 2018/22 numaralı kanunu onayladığı kaydedildi.

Kamuoyunda fonlara el koyma komisyonu olarak da bilinen kanun tasarısı, parlamentonun ardından cumhurbaşkanının da onayının ardından yasalaştı.

Kanunda ayrıca terör gerekçesiyle el konulan malların idaresi ve çalışmaları yürütmeleri amacıyla hakimlerden oluşan bir komisyon kurulmasına ilişkin maddeler yer alıyor. Buna göre kurulacak bir komite, mevcut terörle ilişkilendirilen Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mallarına el koyma komisyonunun yerini alacak.

Kahire Acil İşler Mahkemesi, Eylül 2013'te İhvan'ın yasaklanmasına ve taşınır, taşınmaz ya da nakit tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetmişti. Mahkemenin ilgili kararı gereği İhvan'ın mallarını yönetme ve kayıt altına alma komisyonu adı altında bir komisyon kurulmuştu. Söz konusu komisyon, yaptığı çalışmalar sonucunda İhvan'a ait olduğu belirtilen 62 şirket, bin 125 STK, bin 370 şahsa ait çeşitli mal varlığı ve 19 döviz bürosuna el koyduğunu ve söz konusu malların toplam değerinin o gün itibarıyla 311 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

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Kahire mallara el konulması mısır terör

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