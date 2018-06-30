Mısır'da trafik kazaları

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Kızıldeniz ve Sevhac illerinde gerçekleşen trafik kazalarında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz ilinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını aktardı.
Sevhac ilinde otobüs ile özel bir aracın çarpışması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 11'inin yaralandığı ifade eden Mücahid, olay yerlerine ambulans gönderildiği, yaralıların hastaneye nakledildiğini kaydetti.
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