Mısır'da trafik kazası: 13 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Minye kentinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Minye kentinin doğusundaki çöl yolunda bir taksi ile otobüsün çarpışması sonucu 13 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılar çevredeki bir devlet hastanesine kaldırıldı.

