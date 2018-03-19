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Mısır'da yargılamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 00:36 | Son Güncelleme

Temyiz Mahkemesi, 8 darbe karşıtına verilen hapis cezalarını onadı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Temyiz Mahkemesinin, kamuoyunda "İkinci Maspero Olayları" olarak bilinen davada yargılanan 8 darbe karşıtına verilen 10 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarını onadığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Temyiz Mahkemesi, ceza mahkemesinin söz konusu davada yargılanan sanıklar hakkında verdiği "5'ine 10'ar, 3'üne 15'er yıl" hapis cezası kararını onadı.

Demokratik seçimlerle iş başına gelen ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaştırıldığı darbenin ardından 5 Temmuz 2013'te başkent Kahire'de Maspero televizyon binası yakınlarında düzenlenen gösteriler ile güvenlik güçleriyle darbe karşıtları arasında çıkan çatışmalar kamuoyunda "İkinci Maspero Olayları" olarak biliniyor.

Savcılık sanıklara, "İzinsiz toplanma, kasten adam öldürme, kamu ve özel kurumlarla vatandaşlara saldırı ve kamu düzenini bozma" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Kahire Ceza Mahkemesi, Mart 2016'da "İkinci Maspero Olayları" davasında yargılanan 23 darbe karşıtı hakkında 10 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti. Söz konusu cezalara çarptırılan sanıklardan firari olmayan 8'i, Nisan 2016'da haklarındaki hükümlere itiraz etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Maspero olayları mısır

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