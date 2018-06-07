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Mısır'da yeni hükümeti kurma görevi İskan Bakanına verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yeni hükümeti kurma görevini İskan Bakanına verdi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yeni hükümeti kurma görevini İskan Bakanı Mustafa Metbuli’ye verdiği bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yeni hükümeti kurması için bugün Mustafa Metbuli’yi görevlendirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Sisi geçen cumartesi günü parlamentoda cumhurbaşkanlığı ikinci dönemi için anayasal yemin etmiş, salı günü ise Şerif İsmail hükümeti beklendiği üzere istifasını Cumhurbaşkanına sunmuştu.

2014 yılından bu yana İskan Bakanlığı yapan Mustafa Metbuli, Başbakan Şerif İsmail’in tedavi görmek için kasım ayında Almanya’ya gitmesinin ardından Şerif’in görevini vekaleten üstlenmişti.

Mısır Milli Seçim Kurulu, 2 Nisan’da Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi sonuçlarını açıklamış, Sisi’nin seçimleri oyların yüzde 97,08’ini alarak kazandığını duyurmuştu.

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