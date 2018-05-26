Mısır'da Youtube'a erişim yasağı

KAHİRE (AA) - Mısır Yüksek İdare Mahkemesi'nin video paylaşım sitesi Youtube'a erişimin engellenmesine ilişkin kararı onadığı belirtildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksek İdare Mahkemesi bugün başkent Kahire'de görülen davada, Youtube'a erişimin bir ay boyunca yasaklanmasıyla ilgili 5 yıl önce verilen yerel mahkeme kararına yapılan iki itirazı reddederek kararı onadı.
Mısırlı bir avukat Eylül 2012'de Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filmi yayınladığı için Youtube hakkında dava açmış, yerel idare mahkemesi de Şubat 2013'te söz konusu siteye bir ay boyunca erişimin engellenmesini kararlaştırmıştı.
Temyiz makamı olarak davaya bakan Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararının nihai olduğu ve bütün itiraz yollarının tükendiği bildirildi.
Kararın uygulamaya konulmasına ilişkin Mısır İletişim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.
Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi
Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!
Son dakika! Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı! İşte son hava durumu raporu
Uçakta hareketli anlar
Son dakika! Trump duyurdu: Venezuela'da rehin tutulan ABD'liler serbest
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum