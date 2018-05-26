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Mısır'da Youtube'a erişim yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Yüksek İdare Mahkemesi, Youtube'a bir ay boyunca erişim yasağı kararını onadı

KAHİRE (AA) - Mısır Yüksek İdare Mahkemesi'nin video paylaşım sitesi Youtube'a erişimin engellenmesine ilişkin kararı onadığı belirtildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksek İdare Mahkemesi bugün başkent Kahire'de görülen davada, Youtube'a erişimin bir ay boyunca yasaklanmasıyla ilgili 5 yıl önce verilen yerel mahkeme kararına yapılan iki itirazı reddederek kararı onadı.

Mısırlı bir avukat Eylül 2012'de Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filmi yayınladığı için Youtube hakkında dava açmış, yerel idare mahkemesi de Şubat 2013'te söz konusu siteye bir ay boyunca erişimin engellenmesini kararlaştırmıştı.

Temyiz makamı olarak davaya bakan Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararının nihai olduğu ve bütün itiraz yollarının tükendiği bildirildi.

Kararın uygulamaya konulmasına ilişkin Mısır İletişim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

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Mısır Yüksek İdare Mahkemesi yasak youtube

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