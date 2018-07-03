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Mısır'daki baskıcı rejimin silahları Fransa'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 00:33 | Son Güncelleme

Fransa'da 4 insan hakları derneğinin yayımladığı bir raporda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi döneminde halka baskı kurmak için kullanılan silah ve gözetleme aletlerinin Fransa devleti veya Fransız firmaları tarafından sağlandığına yer verildi

PARİS (AA) - Fransa'da 4 insan hakları derneğinin yayımladığı bir raporda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi döneminde halka baskı kurmak için kullanılan silah ve gözetleme aletlerinin Fransa devleti veya Fransız firmaları tarafından sağlandığı bildirildi.

Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri Federasyonu (FIDH), Kahire İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü (CIHRS), İnsan Hakları Ligi (FDH) ve Silahlanma Gözlemevi (ObsArm) tarafından hazırlanan 64 sayfalık rapor kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda, Fransa'nın Mısır yönetimine 2010 yılında sadece 39,6 milyon avro olan silah ihracatının 2016'da 1,3 milyar avroyu geçtiği kaydedilerek, "Son 5 yılda Mısır'da uygulamaya konulan kanlı baskınlarda Fransa devleti veya Fransız şirketlerinin payının olduğu" vurgulandı.

Sadece silah satışının değil, gözetleme ve kontrol altında tutmayı sağlayan yazılım ve bilişim materyalinin de satışında olağanüstü bir artışın olduğu bildirilen raporda ayrıca, 2011 devriminin sosyal medyayı iyi kullanan bir genç nesil tarafından gerçekleştirildiği fakat Fransa'nın es-Sisi yönetimine sağladığı yoğun kontrol ve baskı desteğiyle her türlü aykırı sesin susturulmasına destek olduğu dile getirildi.

Raporda, Fransa yönetiminin, Mısır'daki darbe yönetiminin terörle mücadele adı altında yürüttüğü faaliyetleri maddi ve manevi yönde destekleyerek uluslararası hukuku ve Avrupa Birliği (AB) kurallarını ihlal ettiğinin altı çizildi.

Raporu yayımlayan 4 dernek, AB Dışişleri Konseyi'nin 21 ağustos 2013'te aldığı bir kararla, tüm üye ülkelerin, Mısır'da baskı aracı olarak kullanılabilecek her türlü materyalin ihracının yasaklandığı bilgisine de yer verdi.

Mısır'a Fransa hükümeti tarafından destek gören en az 8 şirketin bahsedilen materyalin satışını gerçekleştirdiği kaydedilen raporda, 2013'ten sonra bu ülkeye satışı gerçekleştirilen silah ve materyalin incelenmesi amacıyla bir meclis soruşturması açılması çağrısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa mısır rapor silah satışı

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