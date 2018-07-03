Mısır'daki baskıcı rejimin silahları Fransa'dan

PARİS (AA) - Fransa'da 4 insan hakları derneğinin yayımladığı bir raporda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi döneminde halka baskı kurmak için kullanılan silah ve gözetleme aletlerinin Fransa devleti veya Fransız firmaları tarafından sağlandığı bildirildi.

Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri Federasyonu (FIDH), Kahire İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü (CIHRS), İnsan Hakları Ligi (FDH) ve Silahlanma Gözlemevi (ObsArm) tarafından hazırlanan 64 sayfalık rapor kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda, Fransa'nın Mısır yönetimine 2010 yılında sadece 39,6 milyon avro olan silah ihracatının 2016'da 1,3 milyar avroyu geçtiği kaydedilerek, "Son 5 yılda Mısır'da uygulamaya konulan kanlı baskınlarda Fransa devleti veya Fransız şirketlerinin payının olduğu" vurgulandı.

Sadece silah satışının değil, gözetleme ve kontrol altında tutmayı sağlayan yazılım ve bilişim materyalinin de satışında olağanüstü bir artışın olduğu bildirilen raporda ayrıca, 2011 devriminin sosyal medyayı iyi kullanan bir genç nesil tarafından gerçekleştirildiği fakat Fransa'nın es-Sisi yönetimine sağladığı yoğun kontrol ve baskı desteğiyle her türlü aykırı sesin susturulmasına destek olduğu dile getirildi.