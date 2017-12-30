Mısır'daki kilise saldırısı

KAHİRE (AA) - Mısır'da kiliseye düzenlenen terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
DEAŞ'ın yayın organı Amak, Kahire'deki kilisede düzenlenen, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının örgüt tarafından üstlenildiğini duyurdu.
Kahire'nin güneyinde yer alan Hilvan'daki bir kiliseye dün terör saldırısı düzenlenmişti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısında bir saldırganın yanı sıra 7'si Kıpti 9 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı" belirtilmişti.
(AA)
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