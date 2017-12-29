Mısır'daki kilise saldırısında hayatını kaybedenlerin cenaze töreni

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.
Hilvan'daki Meryem Ana Kilisesi'nin tertip ettiği törene hayatını kaybeden 8 Kıpti'nin naaşları getirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, törende duygusal anlar yaşadı.
Mısır'daki Ortodoks Kilisesi, bugün yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren dindaşlarının, Kahire'nin güneyindeki kabristanlarına defnedileceğini bildirmişti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısında bir saldırganın yanı sıra 8'i Kıpti 9 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı" belirtilmişti.
(AA)
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