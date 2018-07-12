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Mısır'daki yargılamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

Mısır'daki yargılamalar

KAHİRE (AA) - Mısır'da en yüksek temyiz mahkemesi Yargıtayın, kamuoyunda "Ultras Ezheri" olarak bilinen davada 15'er yıl hapis cezasına çarptırılan 9 kişinin cezasını onadığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre Mısır Yargıtayı, "Ultras Ezheri" davasında, "Port Said kentinde 2013 yılında şiddet olaylarını teşvik etmek" suçlamasıyla 15'er yıl hapis cezasına çarptırılan 9 kişinin cezasını onadı.

Port Said Ceza Mahkemesi 2015'te söz konusu sanıkların 15'er yıl hapsine karar vermiş, daha sonra dava temyize taşınmıştı.

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dava hapis mısır Ultras Ezheri

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