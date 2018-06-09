Mısır'dan Libya'ya kaçak geçişler

KAHİRE (AA) - Mısır yönetiminin, Libya'ya yasa dışı yollardan göç etmeye çalışırken yakaladığı 41 vatandaşını gözaltına alındığı, 3 kişinin ise halen arandığı bildirildi.
Feyyum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Libya'ya yasa dışı yollarla göç etmek isteyen 41 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Çalışmalar kapsamında 3 kaçak göçmenin ise arandığı duyurulan açıklamada, "kaçakçılık girişiminin her bir kişiye 670 dolara mal olduğu" bilgisi verildi.
Ülkedeki siyasi kriz ve iç savaşa rağmen Libya, Avrupa'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen Afrikalıların önemli bir geçiş kapısı olarak dikkati çekiyor.
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