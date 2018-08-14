HABER

Mısır'dan Özbekistan'a savunma sanayisinde iş birliği çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

Mısır'dan Özbekistan'a savunma sanayisinde iş birliği çağrısı

KAHİRE (AA) - Mısır Savaş Sanayisi Bakanı Muhammed el-Assar, Özbekistan'a savunma sanayisi alanında iş birliği çağrısında bulundu.

Assar, Mısır'ı ziyaret eden Özbekistan Dış Ticaret Bakanı Cemşid Hocayev'le başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede Mısır ile Özbekistan arasında askeri üretim alanında faaliyet gösteren şirketler üzerinden iş birliğine gidilebileceğini belirten Assar, iki ülkenin bu alandaki tecrübelerinden faydalanma yollarının aranması gerektiğini söyledi.

Özbek Bakan Hocayev de iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinden yana olduğunu kaydetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Memur-Sen'den ABD'ye ekonomik yaptırım tepkisiMemur-Sen'den ABD'ye ekonomik yaptırım tepkisi
Trafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracakTrafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Özbekistan Savunma Sanayi yatırım

En Çok Okunan Haberler

FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir

FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!

Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.