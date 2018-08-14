Mısır'dan Özbekistan'a savunma sanayisinde iş birliği çağrısı

KAHİRE (AA) - Mısır Savaş Sanayisi Bakanı Muhammed el-Assar, Özbekistan'a savunma sanayisi alanında iş birliği çağrısında bulundu.
Assar, Mısır'ı ziyaret eden Özbekistan Dış Ticaret Bakanı Cemşid Hocayev'le başkent Kahire'de bir araya geldi.
Görüşmede Mısır ile Özbekistan arasında askeri üretim alanında faaliyet gösteren şirketler üzerinden iş birliğine gidilebileceğini belirten Assar, iki ülkenin bu alandaki tecrübelerinden faydalanma yollarının aranması gerektiğini söyledi.
Özbek Bakan Hocayev de iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinden yana olduğunu kaydetti.
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