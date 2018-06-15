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Mısır'dan, Refah Sınırı Kapısı'nı bayramda açma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 02:46 | Son Güncelleme

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın açık kalma süresini, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde üç günlüğüne uzattı

Mısır'ın, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumundaki Refah'ın açık kalma süresini, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde üç günlüğüne uzattığı bildirildi.

Refah Sınır Kapısı Filistin tarafına bağlı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü olarak açık kalma süresini, insani durumlar ve mahsur kalanlar için Ramazan Bayramı boyunca uzatma kararı aldı.

Mısır, 18 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurmuştu.

Hamas, Ekim 2017'de varılan uzlaşı anlaşmasına göre, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının yönetimini, Kasım 2017'de Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretmişti.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer 2 kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapıları çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
bayram mısır Refah

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