Mısır'ın pamuk ihracatında yüzde 50 artış

KAHİRE (AA) - Mısır İstatistik Kurumu, ülkenin pamuk ihracatında yüzde 50,6 artış sağlandığını duyurdu.
İstatistik Kurumundan bugün açıklanan verilere göre, 2017-2018 sezonunun ilk altı ayında toplamda 508 bin ton pamuk ihracatı gerçekleştirildi. Bir önceki dönemde ise 337,3 bin ton ihracat yapıldığı belirtildi.
Mısır Tarım ve Arazi Islah Bakanlığı, 2017-2018 sezonu öncesinde pamuk ekilen arazilerin alanının daha da artırılmasını kararlaştırmıştı.
Pamuk ekiminin eylül ayında yapıldığı Mısır’da, 2016-2017 sezonunda yıllık ihracat artışı yüzde 12,6 olarak hesaplanmıştı.
Mısır’da “beyaz altın” olarak da isimlendirilen Mısır pamuğunun ekimi ve ihracatı eski Cumhurbaşkanları Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek dönemlerinde geriledi.
Mübarek döneminde 1994 yılında devlet kontrolündeki tekstil sektörü özelleştirilmek istendi ancak, özelleştirme gerçekleşmediği gibi sektörün gelişmesi de sağlanamadı.
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