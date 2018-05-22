Mısırlı bayan spikere yönetime hakaret davası

KAHİRE (AA) - Mısır devlet televizyonu bayan spikerlerinden Azze el-Hınnavi hakkında "yalan haber yaymak ve ülke yönetimine hakaret etmek" suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.

Mısır resmi ajansı MENA, bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak, Mısır yönetimini ve ülke politikalarını sert bir dille eleştirmesi ve yönetimi kötülemesi nedeniyle Hınnavi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MENA’nın haberinde, Hınnavi’nin Facebook hesabında Mısır yönetimini kötüleyen paylaşımlarda bulunduğu ve bu paylaşımlar arasında Al-Jazeera ve Şuruk televizyon kanallarında yayınlanan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye hakaret içeren videoların da olduğu ve bunların da soruşturma dosyasına eklendiği kaydedildi.

Soruşturma sonucunda Mısır dışında yaşayan Hınnavi’nin Mısır devlet televizyonundaki görevinden ihraç edilmesi veya açığa alınması istemiyle evrakının mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, Mart 2016’da Mısır Cumhurbaşkanına hakaret ve ülke yönetimini devirmeye teşvik suçlaması ile Hınnavi hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığında soruşturma başlatmıştı.

