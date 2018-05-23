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Mısırlı blog yazarı ve muhalif aktivist Abbas'a gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

Mısır yönetimini eleştiren blog yazarı ve aktif sosyal medya kullanıcısı Vail Abbas gözaltına alındı

KAHİRE (AA) - Mısır güvenlik güçlerinin aktif sosyal medya kullanıcısı ve blog yazarı Vail Abbas’ı gözaltına aldığı belirtildi.

Mısır devlet gazetelerinden El Ehram'ın elektronik sayfasında yer alan haberde, Abbas’ın “Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) için sosyal medya hesabından propaganda yaptığı” kaydedildi.

Haberde Abbas’ın İhvan’ın projelerini hayata geçirmek için çalıştığı, Mısır yönetimini eleştirdiği ve teşkilat tarafından yönlendirildiği iddia edildi.

Abbas’ın başkent Kahire’nin doğusunda yer alan Tecammu el-Hamis bölgesindeki evinde bugün sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Mısırlı insan hakları savunucularından Cemal Iyd, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, müvekkiline yapılanın “adam kaçırmak” olduğunu ifade ederek, “Abbas sadece sözlü eleştiri yapıyordu.” dedi.

Uluslararası Af Örgütü, Abbas’ın gözaltına alınmasını kınarken, örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu ifade özgürlüğü ihlalidir.” denildi.

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blog yazarı gözaltı mısır Vail Abbas

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