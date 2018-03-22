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Mısırlı cumhurbaşkanı adayından "Sisi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 07:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adaylarından Musa: - "Seçimin sonucu ne olursa olsun şahsınıza (Sisi) ve imza attığınız başarılara saygı duymaya devam edeceğim. Sizi ve başarılarınızı hayatım boyunca örnek alacağım"

KAHİRE (AA) - Mısır'da cumhurbaşkanı adaylarından Musa Mustafa Musa, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin hayatı boyunca örnek alacağı bir kişi olduğunu söyledi.

Başkent Kahire'de yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında düzenlediği basın toplantısında Musa, "Seçimin sonucu ne olursa olsun şahsınıza (Sisi) ve imza attığınız başarılara saygı duymaya devam edeceğim. Sizi ve başarılarınızı hayatım boyunca örnek alacağım." dedi.

Seçimde Cumhurbaşkanı Sisi ve Musa olmak üzere yalnızca iki aday yarışıyor. Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılırken Mısırlı muhalifler, Musa'yı "yönetim tarafından seçilmiş göstermelik aday" olarak değerlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Musa Mustafa Musa

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