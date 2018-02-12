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Mısırlı muhalif Ebu'l Futuh'tan "darbe" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 03:00 | Son Güncelleme

Güçlü Mısır Partisi Başkanı Ebu'l Futuh: - "Sisi'nin sadece seçimlerle devrilmesini isterim. Ordu, Sisi'yi devirirse sevinmem çünkü ordunun Mısır'ı yöneten güç olarak olarak kalması felaket olur. Ben ordunun cephede vatanı müdafaa görevini yerine getirmesini istiyorum"

KAHİRE (AA) - Mısır'da muhalif Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebu'l Futuh, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasına sıcak bakmadığını belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera Mobasher televizyon kanalına konuşan Ebu'l Futuh, Sisi'nin, Muhammed Mursi'ye yapıldığı gibi askeri bir darbeyle görevinden uzaklaştırılmasına nasıl baktığıyla ilgili soruya, "Sisi'nin sadece seçimlerle devrilmesini isterim. Ordu, Sisi'yi devirirse sevinmem çünkü ordunun Mısır'ı yöneten güç olarak olarak kalması felaket olur. Ben ordunun cephede vatanı müdafaa görevini yerine getirmesini istiyorum." şeklinde cevap verdi.

"Kaos çağrısı yapanlar vatan için tehlike oluşturuyor, Sisi'nin kaosla devrilmesi de vatan için tehlikeli. Değişim askeri değil barışçıl yollarla olmalı." diyen Ebu'l Futuh, Sisi'nin siyasi bir geçmişe sahip olmadığını ve devleti yönetmeyi bilmediğini, halkı "Sizi ya yönetirim ya da öldürür veya hapse atarım." metoduyla yönettiğini ifade etti.

Ebu'l Futuh, ülkenin hiçbir katılım olmaksızın tek bir kişinin aklıyla yönetilmesinin tehlikeli olduğunu belirterek, Sisi'ye, devlet idaresinde kendisine yardım edecek bir danışma heyeti kurması teklifinde bulundu.

Mısır'da demokratik seçimlerle göreve gelen Mursi, 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah es-Sisi Abdulmunim Ebu'l Futuh

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