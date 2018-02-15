Mısırlı muhalif Ebu'l Futuh'un gözaltına alınması

KAHİRE (AA) - Mısır'da dün gözaltına alınan muhalefetteki Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebu'l Futuh'un 15 gün gözaltında tutulmasına karar verildiği belirtildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre savcılık, "yasaklı bir örgütü faaliyete geçirmek, yalan haber yaymak" gibi çeşitli suçlamalardan hakkında soruşturma yürütülen Güçlü Mısır Partisi Başkanı Ebu'l Futuh'un 15 gün gözaltında tutulmasına karar verdi.
Ebu'l Futuh'un savunma heyetinde yer alan Avukat Ahmed Madi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "müvekkilinin kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini" belirtti.
Sorgulama sırasında Ebu'l Futuh'un yanında avukatlarının bulunmasına izin verilmediğini kaydeden Madi, müvekkilinin sağlık durumunun kötü olmasından ötürü hastaneye götürülme isteğinin ise savcılık tarafından kabul edildiğini aktardı.
- Hukukçulardan karara tepki
Öte yandan Mısır'daki hukukçular, Ebu'l Futuh'un 15 gün gözaltında tutulma kararına tepki gösterdi.
Mısır'daki 10 hukuk kurumunun imzası bulunan ortak bildiride, "Ebu'l Futuh'un gözaltında tutulması kınanarak, en kısa zamanda serbest bırakılması" talep edildi.
Ebu'l Futuh'a yönelik suçlamaların siyasi çalışmaları ve görüşlerinden kaynaklandığı kaydedilen bildiride, bunun ülkede olası herhangi bir siyasi hareketliliği önleme adımlarının bir parçası olduğu ifade edildi.
Güçlü Mısır Partisi'nden dün yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye yönelik eleştirilerde bulunan Ebu'l Futuh'un, ülkeye dönüşünün ardından güvenlik güçlerince evine baskın düzenlendiği ve gözaltına alındığı bildirilmişti.
Mısır haber ajansı MENA'daki haberde ise Ebu'l Futuh ve ismi zikredilmeyen başka kişilerin, Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığının kararıyla yakalanmaları ve sorguya alınmak üzere savcılığa götürülmeleri emrinin verildiği belirtilmişti.
Ebu'l Futuh geçen pazar günü Al Jazeera Mobasher'e verdiği demeçte, Sisi'yi "siyasi bir geçmişe sahip olmamak ve devleti yönetmeyi bilmemekle" suçlamış, halkı "Sizi ya yönetirim ya da öldürür veya hapse atarım" metoduyla yönettiğini söylemişti.
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