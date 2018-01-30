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Mısırlı muhalif lider Sabbahi'den seçimleri boykot çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:48 | Son Güncelleme

-2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sisi'nin rakibi olan muhalif lider Sabbahi, seçimleri boykot çağrısında bulundu

KAHİRE (AA) - Mısırlı solcu muhalif lider Hamdin Sabbahi, Mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Kahire'nin batısında bulunan Kerame Partisi binasında bugün bir basın toplantısı düzenleyen Sabbahi, "Seçimlerle ilgili hiçbir garanti verilmedi. Ayrıca rekabet ortamı ve özgürlükler de olmayacak. Seçim adı verilen bu saçmalığı boykot ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki bütün siyasi oluşumları ve Mısır halkını seçimleri boykot etmeye çağıran Sabbahi, seçim esnasında sloganlarının, "Evinde kal” olacağını söyledi.

2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdulfettah es-Sisi'nin karşısına aday olarak çıkan Sabbahi tarafından düzenlenen basın toplantısına solcu, liberal partiler ve oluşumlar da katıldı.

Milli Seçim Kurulu (MSK) tarafından dün müracaat süresinin dolmasının ardından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın adaylık başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Daha önce aday olma niyetini açıklayan devrimden önceki son Başbakan Ahmed Şefik ve solcu avukat Halid Ali aday olmayacaklarını duyurmuş, adaylığını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında ise "orduya mensup olduğu" gerekçesiyle soruşturma açılmış ve ardından Anan gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için yurt dışında yaşayan seçmenler 16-17-18 Mart, ülkedeki seçmenler ise 26-27-28 Mart 2018 tarihlerinde sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sisi'nin ilk turda kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

(AA)

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