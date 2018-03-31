Mısırlı siyasi partilerden İsrail'e kınama

KAHİRE (AA) - Mısır'da bazı siyasi partiler, İsrail askerlerinin, Gazze-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen gösterilerde "aşırı güç" kullanmasını kınadı.
Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) sözcüsü Talat Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin meselesini tasfiye etme projelerine karşı devrimci bir referandum ve yüzyılın anlaşmasının ölüm belgesidir." ifadesini kullandı.
İsrail askerlerinin barışçıl göstericilere karşı işlediği ihlalleri kınayan Fehmi, Filistin halkının, uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kaldığı bir ortamda kutsal toprakları müdafaa ettiğini kaydetti.
Cemaat-i İslamiye'nin siyasi kanadı Bina ve Kalkınma Partisinin Basın Danışmanı Halid eş-Şerif de açıklamasında, "Filistin halkı evine geri dönme ve topraklarını geri alma hakkında ısrarcı olduğunu, başka alternatifleri ya da yüzyılın anlaşmasının tamamlanması için kurulan uluslararası komployu kabul etmeyeceğini kanıtladı." dedi.
El-Vasat Partisi yetkililerinden Ahmed Halef de Filistin Toprak Günü'nde düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün direnişin közlerinin sönmediğini ve sürekli tazeleneceğini gösterdiğini belirtti.
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