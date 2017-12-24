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Mısırlı turist kadın bir anda yere yığıldı! Sebebi yorgun mermi!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 14:58 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Taksim’de sokakta yürüyen Mısırlı turistin başına nereden geldiği belli olmayan ’yorgun mermi’ isabet etti. Yaralanan kadın turist hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mis Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki Mısırlı Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı.

Fadii’nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

UZAKTAN ATILMIŞ

Uzaktan atıldığı için ’yorgun mermi’ olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Taksim'de 'yorgun mermi' dehşeti

Taksim'de 'yorgun mermi' dehşeti

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