Mısırlı turist kadın bir anda yere yığıldı! Sebebi yorgun mermi!

Olay, Mis Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki Mısırlı Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı.
Fadii’nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
UZAKTAN ATILMIŞ
Uzaktan atıldığı için ’yorgun mermi’ olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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