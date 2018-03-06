HABER

Mısırlı ünlü televizyon sunucusundan "NEOM" yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 03:45 | Son Güncelleme

Rejim yanlısı televizyon sunucusu Edib: - "Mısır'ın toprak sattığı yönünde haberler yapılıyor. Prens Bin Selman'a bu konuyu sorduğumda bana 'Mısır ve Ürdün'ün NEOM projesine ortak olduğunu ve bu bağlamda Kahire ile 10 milyar dolarlık bir turizm yatırım projesi üzerinde anlaşıldığını, proje çizimlerinin 2018 yılı sonunda hazır olacağı, 2019 sonunda da inşaata başlanması için 2 milyar doların aktarılacağını' söyledi"

KAHİRE (AA) - Mısırlı ünlü televizyon programı sunucusu rejim yanlısı Amr Edib, ülkesinin, Suudi Arabistan'a NEOM projesi için toprak satmadığını söyledi.

Tiran ve Sanafir Adaları'nın ardından, Sina Yarımadası'nın güneyindeki Mısır arazilerinin de Suudi Arabistan'a satıldığı yönündeki iddialara rejim yanlısı ünlü sunucu Edib'den cevap geldi.

Özel bir televizyon kanalında sunduğu programda, kendisinin de aralarında olduğu bir grup basın mensubunun ülkeye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşmesine değinen Edib, şunları kaydetti:

"Mısır'ın toprak sattığı yönünde haberler yapılıyor. Prens Bin Selman'a bu konuyu sorduğumda bana 'Mısır ve Ürdün'ün NEOM projesine ortak olduğunu ve bu bağlamda Kahire ile 10 milyar dolarlık bir turizm yatırım projesi üzerinde anlaşıldığını, proje çizimlerinin 2018 yılı sonunda hazır olacağı, 2019 sonunda da inşaata başlanması için 2 milyar doların aktarılacağını' söyledi."

Prens'e, "Mısır topraklarını sattı mı?" sorusunu yönelttiğini aktaran Edib, "Hayır burası Mısır toprağı ancak üzerinde Suudi Arabistan yatırım yapacak." yanıtını aldığını belirtti.

Edib, Mısır'ın, NEOM projesine Kızıldeniz üzerindeki topraklarından bin kilometrekarelik bir alanla dahil olacağını, bu bölgenin serbest dolaşımın uygulanacağı Mısır-Suudi Arabistan ortak bölgesi olacağını, burada toprakların satımı ya da taksiminin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 24 Ekim 2017'de, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır toprakları üzerinde 26 bin 500 kilometrekarelik alanda inşa edilecek ve 500 milyar dolara mal olacak devasa yatırım projesini kamuoyuna duyurmuştu.

Muhammed bin Selman, veliaht prens olarak ilk yurt dışı ziyaretini önceki gün Mısır'a gerçekleştirmişti.

Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşma, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Mısır ziyareti sırasında 8 Nisan 2016 tarihinde imzalanmıştı.

Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Mert Fırat 'aşk yok' dedi, Gökçe takibi bıraktıMert Fırat 'aşk yok' dedi, Gökçe takibi bıraktı
Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (maç özeti) Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (maç özeti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Muhammed bin Selman NEOM projes

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu

İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu

Büyük rezillik Çanakkale'de yaşandı! Sosyal medya yıkıldı!

Büyük rezillik Çanakkale'de yaşandı! Sosyal medya yıkıldı!

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Evinin penceresinden 'çocukları kuş gibi avladı' Mahkemeden flaş karar

Evinin penceresinden 'çocukları kuş gibi avladı' Mahkemeden flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!

Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!

Günlük burç yorumları 6 Mart Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Mart Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!

Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!

Ahmet Hakan'dan Ahmet Keser'e: Salak Akit'çi! Salak herif...

Ahmet Hakan'dan Ahmet Keser'e: Salak Akit'çi! Salak herif...

Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı

Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı

PKK'nın 30 yıllık hayali suya düştü

PKK'nın 30 yıllık hayali suya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.