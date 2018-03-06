KAHİRE (AA) - Mısırlı ünlü televizyon programı sunucusu rejim yanlısı Amr Edib, ülkesinin, Suudi Arabistan'a NEOM projesi için toprak satmadığını söyledi.

Tiran ve Sanafir Adaları'nın ardından, Sina Yarımadası'nın güneyindeki Mısır arazilerinin de Suudi Arabistan'a satıldığı yönündeki iddialara rejim yanlısı ünlü sunucu Edib'den cevap geldi.

Özel bir televizyon kanalında sunduğu programda, kendisinin de aralarında olduğu bir grup basın mensubunun ülkeye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşmesine değinen Edib, şunları kaydetti:

"Mısır'ın toprak sattığı yönünde haberler yapılıyor. Prens Bin Selman'a bu konuyu sorduğumda bana 'Mısır ve Ürdün'ün NEOM projesine ortak olduğunu ve bu bağlamda Kahire ile 10 milyar dolarlık bir turizm yatırım projesi üzerinde anlaşıldığını, proje çizimlerinin 2018 yılı sonunda hazır olacağı, 2019 sonunda da inşaata başlanması için 2 milyar doların aktarılacağını' söyledi."

Prens'e, "Mısır topraklarını sattı mı?" sorusunu yönelttiğini aktaran Edib, "Hayır burası Mısır toprağı ancak üzerinde Suudi Arabistan yatırım yapacak." yanıtını aldığını belirtti.