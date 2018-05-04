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Mişri ve Selame Libya seçimlerini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 01:00 | Son Güncelleme

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile BM Libya Özel Temsilcisi Selame, seçimlerin Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkede yapılacak seçimlerin 2015'te imzalanan Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişri ile Selame başkent Trablus'ta bir araya geldi. Görüşmede, Libya'daki durum, siyasi diyalog sürecinde gelinen son nokta ve Mişri ile Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in iki hafta önce Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirdiği görüşme ele alındı.

Mişri ile Selame, Libya'da yapılması planlanan seçimlerin Siyasi Anlaşma çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Mişri, Selame'ye, BM, Afrika Birliği, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği temsilcilerinden oluşan dörtlü komisyonun yaptığı ortak yazılı açıklamanın bir nüshasını teslim etti.

Devlet Yüksek Konseyi daha önce yaptığı yazılı açıklamada, dörtlü komisyonun açıklamasını memnuniyetle karşılamıştı. 30 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen dörtlü komisyondan yapılan açıklamada, Libya'da bu yıl bitmeden parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılması gerektiği vurgulanmıştı.

Libya'da BM'nin hazırladığı eylem planına göre, bu yıl cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin yapılması planlanıyor.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM tarafından onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önermişti. Selame, planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya seçimler

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