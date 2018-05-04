Mişri ve Selame Libya seçimlerini görüştü

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkede yapılacak seçimlerin 2015'te imzalanan Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişri ile Selame başkent Trablus'ta bir araya geldi. Görüşmede, Libya'daki durum, siyasi diyalog sürecinde gelinen son nokta ve Mişri ile Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in iki hafta önce Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirdiği görüşme ele alındı.

Mişri ile Selame, Libya'da yapılması planlanan seçimlerin Siyasi Anlaşma çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Mişri, Selame'ye, BM, Afrika Birliği, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği temsilcilerinden oluşan dörtlü komisyonun yaptığı ortak yazılı açıklamanın bir nüshasını teslim etti.

Devlet Yüksek Konseyi daha önce yaptığı yazılı açıklamada, dörtlü komisyonun açıklamasını memnuniyetle karşılamıştı. 30 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen dörtlü komisyondan yapılan açıklamada, Libya'da bu yıl bitmeden parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılması gerektiği vurgulanmıştı.