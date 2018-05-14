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Miss 7 Continents Güzellik Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 00:32 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen yarışmayı, Ukrayna uyruklu Kateryna Kachashvili kazandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Miss 7 Continents Güzellik Yarışması'nın birincisi, Ukrayna uyruklu Kateryna Kachashvili oldu.

Modacı Ashot Khachatryan'ın organize ettiği yarışma için bir haftadır ilçede kampta olan yarışmacılar, Bodrum İskele Meydanı'nda juri önüne çıktı.

Türkiye, Almanya, Moldova, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Kazakistan ile Afrika ülkelerinin de aralarında olduğu 21 ülkeden gelen yarışmacılar, çeşitli kıyafetlerle sahneye çıkarak jüri önünden geçiş yaptı. Yarışmada Türkiye'yi, üniversite öğrencisi Ayşenur Büşra Selvitop temsil etti.

Ukrayna uyruklu Kateryna Kachashvili'nin birinci olduğu yarışmada, Litvanya'dan Evelina Stepule ikinci, Belarus'tan Viktoryia Laurenka üçüncü, Letonya'dan Estella Zaharkevicha dördüncü, Karabağ'dan Mariyana Lasosevic beşinci oldu.

Ülkelerinde mankenlik ve modellik yapan yarışmacıların katıldığı organizasyon, ilk 5'e seçilenlerin taçlarının takılmasının ardından pasta kesimiyle sona erdi.

Yarışmada dereceye girenlerin, kasım ayında Malezya'da düzenlenecek kainat güzeli yarışmasına katılmaya hak kazandıkları belirtildi.

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