"Mistik Düşünceler" resim sergisi

İSTANBUL (AA) - Macar ressam Alex- Sandor Krizbai'nin 50'ye yakın eserinden oluşan "Mistik Düşünceler" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kağıthane'deki Macar Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergide, gerçekliği bozan duygusal dışavurumcu bir biçim benimseyen sanatçının tuval üzeri çalışmaları ve bir sanat videosu yer aldı.

Açılışa, sanatseverlerin yanı sıra Krizbai'nin eşi Eva Krizbaine Szabo ve oğlu Domonkos Krizbai de katıldı.

Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor, yaptığı açılış konuşmasında, serginin sezonun kapanış etkinliği olduğunu söyledi.

Krizbai'nin, Türk ruhuna da yakın eserleriyle tanınmaya başladığını belirten Fodor, "Mistik Düşünceler" sergisinin Macar Kültür Merkezi'nde açılan en büyük kişisel sergi olduğunu kaydetti.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Güler Sanat Uluslararası Projeler Direktörü Kemal Orta ise 2017'nin Eylül ayında Ankara'da açılan Krizbai'nin eserlerinden oluşan serginin ilgi gördüğünü ve sergiyi genişleterek İstanbul'a taşıdıklarını ifade etti.

Orta, 1949 doğumlu sanatçının Macaristan'ın duayen isimlerinden biri olduğunu belirterek, hayatına ve sanat çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.