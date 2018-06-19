HABER

"Mistik Düşünceler" resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

Kağıthane'deki Macar Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergide, Macar sanatçı Sandor Krizbai'nin eserleri yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Macar ressam Alex- Sandor Krizbai'nin 50'ye yakın eserinden oluşan "Mistik Düşünceler" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kağıthane'deki Macar Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergide, gerçekliği bozan duygusal dışavurumcu bir biçim benimseyen sanatçının tuval üzeri çalışmaları ve bir sanat videosu yer aldı.

Açılışa, sanatseverlerin yanı sıra Krizbai'nin eşi Eva Krizbaine Szabo ve oğlu Domonkos Krizbai de katıldı.

Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor, yaptığı açılış konuşmasında, serginin sezonun kapanış etkinliği olduğunu söyledi.

Krizbai'nin, Türk ruhuna da yakın eserleriyle tanınmaya başladığını belirten Fodor, "Mistik Düşünceler" sergisinin Macar Kültür Merkezi'nde açılan en büyük kişisel sergi olduğunu kaydetti.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Güler Sanat Uluslararası Projeler Direktörü Kemal Orta ise 2017'nin Eylül ayında Ankara'da açılan Krizbai'nin eserlerinden oluşan serginin ilgi gördüğünü ve sergiyi genişleterek İstanbul'a taşıdıklarını ifade etti.

Orta, 1949 doğumlu sanatçının Macaristan'ın duayen isimlerinden biri olduğunu belirterek, hayatına ve sanat çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sergideki seçkinin 1980'li yılların ortalarından 2018'e kadar sanatçının ürettiği eserlerden oluştuğunu dile getiren Orta, şunları söyledi:

"Sanatçının tema ve konu olarak üzerinde durduğu ana nokta doğa. Doğadan yola çıkarak, doğa öğelerini resimlerinde kullanarak, sosyolojik ve psikolojik olguları renkler üzerinden tuvaline yansıtıyor."

Çağdaş Macar resminin önemli isimlerinden, Alex mahlası ile bilinen Macar sanatçı Sandor Krizbai, çalışmalarına Szentendre'deki atölyesinde devam ediyor.

Sergi, 15 Eylül'e kadar açık olacak.

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Belçika'dan gelen 10 bininci yolcu karanfillerle karşılandıBelçika'dan gelen 10 bininci yolcu karanfillerle karşılandı
Bakan Bak'tan, yerde buldukları bayrağı göndere çeken çocuklara sürpriz ziyaretBakan Bak'tan, yerde buldukları bayrağı göndere çeken çocuklara sürpriz ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alex- Sandor Krizbai Kağıthane Macar Kültür Merkezi Mistik Düşünceler sergi

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

İlginizi Çekebilir

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Son dakika FETÖ operasyonu! 31 ilde çok sayıda gözaltı var

Son dakika FETÖ operasyonu! 31 ilde çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.